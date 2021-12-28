İran'da kadın ve erkeklerin okuryazarlık oranları arasındaki fark %6'dan az

Okuryazarlık Hareketi'nin 42. yılı münasebetiyle Okuryazarlık Hareketi Örgütü'nün eylemlerini ve başarılarını anlatan Muhammedzade, 'Okuryazarlık açısından erkek ile kadın arasındaki fark 1976 yılında yüzde 23'ken 2016'da yüzde 6,8'e 2021'de yüzde 6,1'in altına düştü' diye belirtti.

Eğitimde adaletin sağlanmasına ve ülkenin kentsel ve kırsal alanları arasındaki okuryazarlık farkının azaltılmasına dikkat çeken Muhammezade, 'Son 39 yılda okuryazarlık faaliyetlerinin yaklaşık %55'inin kırsal alanlara tahsis edilmesi, okuryazarlık endeksinin yoksun bölgelerde iyileşmesine neden oldu. 1976-2016 yılları arasında okuryazarlık büyük oranda arttı. Şehir bölgelerinde yüzde 65.4 olan bu oran, 2016 yılında yüzde 90.8'e yükseldi. Kırsal alanlarda ise bu oran yüzde 30.5'ten yüzde 78.5'e ulaştı' diye konuştu.

İran nüfusunun %90,5'i okuryazar

71 milyon 506 bin 392 kişinin 6 yaş ve üstü nüfusu oluşturduğuna dikkat çeken Muhammedzade, 'Toplamda 62 milyon 666 bin 760 kişinin okuryazar, 8 milyon 795 bin 553 kişinin ise okuma yazma bilmediğini söyleyebiliriz. Bu istatistiklere göre ülkede okuma yazma oranı 1976'da %47,5 iken 2016'da %87.6'ya, 2021'de ise %90,5'e yükselmiştir. Diğer bir deyişle, İslam Devrimi'nin zaferinden sonraki yıllarda okuma yazma oranı, yüzde 42,5'ten fazla arttı' değerlendirmesinde bulundu.

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