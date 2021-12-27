Bageri ve Enrike Mora, KOEP müzakereleri öncesi görüştü

Bu Bageri’nin Çin ve Rusya heyet başkanları ile görüşmesi sonrası ikinci görüşmesidir.

Rus müzakere heyeti başkanı görüşme sonrası Twitter’den yaptığı açıklamada tarafların görüşmede KOEP Ortak Komisyonu oturumu öncesinde tutumlarını koordine ettiklerini söyledi.

Bu sabah ekonomik, siyasi ve hukuk uzmanlarından oluşan bir heyet başkanlığında Viyana’ya gelen Bageri Çin ve Rusya temsileri başkanları Wang Kuan ve Mihail Olyanov ile görüştü.

Bugün KOEP Komisyonu toplantısı yerel saatle 18’de başlayacaktır.

Müzakere heyetleri iki nöbette devam eden geçen tur müzakerelerde 3 haftaya yakın görüşmelerde bulundu ve 3 Avrupa ülkesinin uzun inkarları sonrası taraflar ortak bir metin üzerinde anlaştı.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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