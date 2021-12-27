Şehit Süleymani’nin anma töreni Tahran’da düzenlenecektir

Hasanzade, törenlerin 10 gün süreceğini bunun için 3 aydan beri Tahran’da oluşturulan komite tarafından planlama yapılduğını belirtti.

Hasanzade’nin törenlerin ilkinin Devrim Muhafızlarının Hüseyniyesinde düzenleneceğini ayrıca Şehit Süleymani’nin kızlarının katılacağını bir tören düzenleneceğini ayrıca direniş Kongresinin de şairlerin katılımıyla düzenleneceğini belirtti.

Hasanzade, ana törenin Tahran Musalla’sında halkın katılımıyla düzenleneceğini ayrıca ABD üssünün İran füzeleri ile bombalanmasının yıldönümünde bir fotoğraf sergisi düzenleneceğini belirtti.

Hasanzade, bu süre zarfında1000’I aşkın törenin düzenleneceğini ifade ederek, 114 törende yetkililerin konuşmalar yapacağını söyledi.

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2012