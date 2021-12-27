27 Ara 2021 18:11
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News Code: 84592735
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KOEP ile ilgili diplomatik temaslar Viyana’da başladı

KOEP ile ilgili diplomatik temaslar Viyana’da başladı

Tahran, IRNA- Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) arifesinde İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri Keni, ikili ve çoklu görüşmelerde bulunmak üzere Viyana’da temaslara başladı.

Bu sabah ekonomik, siyasi ve hukuk uzmanlarından oluşan bir heyet başkanlığında Viyana’ya gelen Bageri Çin ve Rusya temsileri başkanları Wang Kuan ve Mihail Olyanov ile görüştü.

Bugün KOEP Komisyonu toplantısı yerel saatle 18’de başlayacaktır.

Müzakere heyetleri iki nöbette devam eden geçen tur müzakerelerde 3 haftaya yakın görüşmelerde bulundu ve 3 Avrupa ülkesinin uzun inkarları sonrası taraflar ortak bir metin üzerinde anlaştı.

İran, ciddi müzakereler için Viyana’da bulunmaktadır ve müzakerelerin sonuna kadar devamı için hazır olduğunu belirtmiştir.

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