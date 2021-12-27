Emir Abdullahiyan: Dışişleri Bakanlığı'nın İranlıların ülkeye giriş ve çıkışlarına yanıtı, güven vericidir

İran Dış İlişkiler Tarihi 5. Konferansında konuşan Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İranlılara kolaylıklar sağlamaya odaklandığını belirterek, ' Yurtdışı İranlılar Yüksek Konseyi'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla yapılacak. Bu, yurt dışındaki İranlılar ile anavatanları arasındaki iletişim yolunda parlak bir gelecek vaat ediyor' diye konuştu.

Yurt dışındaki İranlıların ülkeye girmek için MIKHAK sistemine ulusal kodu girerek ülkeye giriş yapmak için gerekli kontrollerş yapabildiklerini kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Güvenlik servisleri ve yargı ile koordinasyona dayalı olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İranlıların ülkeye giriş ve çıkışlarına yönelik yanıtı güven vericidir' değerlendirmesinde bulundu.

Batılıların taahhütlerinin yerine getirilmesi için garantiler elde etme konusuna değinen Emir Abdullahiyan, 'Bugün (Pazartesi) Viyana'da yeni bir müzakere turu başlayacak. Bugün 1 ve 15 Aralık belgelerinden okuduğumuz müzakere masasında hem nükleer hem de yaptırımlar konusunda. ortak ve kabul edilebilir bir belge var. Yani Haziran 2021 belgesini bir kenara koyduk, yeni ve ortak bir belgeye ulaştık ve bugünden itibaren o ortak belge üzerinde görüşmelerimiz başlayacak' diye açıkladı.

Dışişleri Bakanı, garanti ve doğrulama konusunun bugünkü görüşmelerin konularından biri olduğuna değinerek, 'Bizim için en önemli konu bu sözler altında bir noktaya gelinmesidir ve bu konular başta İran petrolünün kolay ve sorunsuz satıldığı konulardır. Petrolden elde edilen gelir, İran'ın banka hesaplarında döviz cinsinden erişilebilmeli ve tüm ekonomik faydaları farklı sektörlerde kullanmalıyız' diye ekledi.

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