İran dış ilişkiler belgeleri sergisi Emir Abdullahiyan'ın katılımıyla açıldı

Emir Abdullahiyan, İran'ın dış ilişkileri tarihi, yurt dışındaki İran toplumları ve dış politikası konulu beşinci konferans sırasında konferansın belgelerinin sergisini açtı.

Bu belgelerin konusu ve içeriği, İranlıların sorunları, faaliyetleri, ticaret konuları, seyahatleri ve farklı dönemlerde İran hükümeti ile olan ilişkilerini içermektedir.

Bu sergi, son 200 yılda yurt dışındaki İranlıların tüm meseleleriyle ilgili 30 belge ve bir fotoğraf içeriyor.

Sergi, 5. İran Dış İlişkiler Konferansı ile eş zamanlı olarak düzenlendi ve araştırmacılar sergide sergilenen belgeleri kullanabilirler.

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