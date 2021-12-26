26 Ara 2021 23:25
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News Code: 84591651
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Cumhurbaşkanı Reisi:

Kötü niyetliler, İran'ın komşularıyla ilişkilerini bozmak istiyor

Kötü niyetliler, İran'ın komşularıyla ilişkilerini bozmak istiyor

Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 'İran hükümeti komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri genişletmeye odaklandığında ve bunu başardığında, kötü niyetli kişilerin bu tür ilişkileri bozmaya çalışması doğaldır ve bundan dolayı dikkatli olmamız gerekiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı , 'İran hükümetinin komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye odaklandığı koşullarda, kötü niyetli kişilerin bu tür ilişkileri yok etmeye çalışması doğaldır'dedi.

Cumhurbaşkanı,İran'dan yapılan petrol ihracatındaki artışa değinerek, 'İran'ın petrol dışı ihracatı bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı'diye konuştu.

Cuhurbaşkanı, İran'ın petrol dışı ihracatında yüzde 40'lık bir büyüme kaydedildiğini ifade ederek, Tahran'ın enerjisini komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek için kullandığını ve bu yolda başarıya ulaştığını vurguladı.

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