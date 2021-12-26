Kötü niyetliler, İran'ın komşularıyla ilişkilerini bozmak istiyor

Cumhurbaşkanı , 'İran hükümetinin komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye odaklandığı koşullarda, kötü niyetli kişilerin bu tür ilişkileri yok etmeye çalışması doğaldır'dedi.

Cumhurbaşkanı,İran'dan yapılan petrol ihracatındaki artışa değinerek, 'İran'ın petrol dışı ihracatı bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı'diye konuştu.

Cuhurbaşkanı, İran'ın petrol dışı ihracatında yüzde 40'lık bir büyüme kaydedildiğini ifade ederek, Tahran'ın enerjisini komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek için kullandığını ve bu yolda başarıya ulaştığını vurguladı.