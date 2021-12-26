Dışişleri Bakanı'ndan Umman ile ticari ilişkileri geliştirmeye vurgu

Emir Abdullahiyan, Tahran'da Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Haresi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle daha gelişmiş ilişkiler arayışının Cumhurbaşkanı Reisi'nin dış politikasının önceliği olduğuna dikkat çeken Umman'ın İran komşuları arasındaki özel konumunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın diyaloga ve ikili ve bölgesel sorunlara siyasi çözümler bulmaya kararlı olduğunu belirterek İran'ın ikili ilişkileri geliştirmek için bölge ülkeleriyle diyaloga hazır olduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan,'İran ve Umman başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin ortak çabalarının Yemen'deki krize çözüm bulunmasının önünü açmasını umuyoruz'dedi.

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin bölgesel sorunları hafifletmek için barışçıl önlemleri ve müzakereleri memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.