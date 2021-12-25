26 Ara 2021 01:00
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"Şair Olan Kadın", Kaliforniya Film Festivali'nde en iyi film olarak seçildi

"Şair Olan Kadın", Kaliforniya Film Festivali'nde en iyi film olarak seçildi

Tahran, İRNA- Kalifornia Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film ödülü Said Deşti ve Sahra Fethi'nin yapımcılığını üstlendiği "Şair Olan Kadın" adlı filme verildi.

Kalifornia Kadın Filmleri Festivali jürisi, en iyi film ödülünü İran'dan Şair Olan Bir Kadın'a verdi.

7-9 Ocak tarihleri ​​arasında Hollywood, California, ABD'de gerçekleşecek olan festival, hikayesi bir kadın karakter etrafında dönen ya da kadın projesinin ana unsurlarından biri olan film yapımcılarının çalışmalarına adanmıştır.

Sahra Fethi'nin yazdığı, yönetmenliğini Said Deşti ve Sahra Fethi'nin yaptığı bu kısa film, festivalde en iyi yabancı film ödülünü kazandı.

Daha önce film, Sahra Fethi için Mumbai Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırmıştı.

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