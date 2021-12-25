"Şair Olan Kadın", Kaliforniya Film Festivali'nde en iyi film olarak seçildi

Kalifornia Kadın Filmleri Festivali jürisi, en iyi film ödülünü İran'dan Şair Olan Bir Kadın'a verdi.

7-9 Ocak tarihleri ​​arasında Hollywood, California, ABD'de gerçekleşecek olan festival, hikayesi bir kadın karakter etrafında dönen ya da kadın projesinin ana unsurlarından biri olan film yapımcılarının çalışmalarına adanmıştır.

Sahra Fethi'nin yazdığı, yönetmenliğini Said Deşti ve Sahra Fethi'nin yaptığı bu kısa film, festivalde en iyi yabancı film ödülünü kazandı.

Daha önce film, Sahra Fethi için Mumbai Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırmıştı.

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