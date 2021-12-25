Tahran ve Torino üniversitelerinden bilimsel işbirliğini geliştirme kararı

Mutabakat zaptı Tahran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Hüseyin üoldansaz ve Torino Üniversitesi Tektörü Stefano Giuna tarafından imzalandı.

Tahran Üniversitesi Ziraat ve Doğal Kaynaklar Fakültesi Uluslararası Rektör Yardımcısı Veliyullah Muhammedi konu ie ilgili yaptığı açıklamada, 'İtalya'daki Torino Üniversitesi, Tahran Üniversitesi ile tarım, ormancılık ve diğer alanlarda ortak bölümlere sahiptir. Öğretim veya araştırma için profesör değişimleri, araştırma faaliyetleri için öğrenci değişimleri, ortak çevrimiçi öğretimi, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ortak rehberlik, ortak projelerin tanımı, seminerler, web seminerleri ve stajlar gibi kısa vadeli üniversite programları, bu işbirliğinin belli başlı alanlarıdır' dedi.

Ortak çevrim içi öğretimin koronanın başlamasından sonra takip edilen programlardan biri olduğunu dile getiren Muhammedi, 'Yabancı profesörler, öğrencilerimiz ve profesörlerimiz için çevrim içi sistemler üzerinden ders vermektedir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish