İran ile P4+1 arasındaki 8. tur Viyana müzakereleri Pazartesi günü başlayacak

İran İslam Cumhuriyeti'nin Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, nükleer müzakerelerin sekizinci turuna katılmak için Pazartesi sabahı Viyana'ya gidecek.

Nükleer Anlaşma'yı canlandırma ve yaptırımları kaldırma konulu sekizinci tur müzakereler Pazartesi günü Viyana'da Bakıri ve P4+1 düzeyinde başlayacak.

Avrupalı ​​partilerin müzakere masasına daha ciddi bir şekilde gelmeleri ve medya ve propagandadan kaçınarak taahhütlerini yerine getirmek için pratik adımlar atmaları beklenirken, müzakere turu Pazartesi günü başlayacak.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili endişelerinizi gidermek istiyorsanız, tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi bir anlaşmaya varılıncaya kadar müzakereleri güçlü mantığıyla sürdüreceğini belirten Emir Abdullahiyan, 'Karşı taraflar ciddi iradelerini ortaya koyduklarında, tüm tarafların geri dönüşünü konuşabileceğimiz bir gün olacak' diye ekledi.

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