25 Ara 2021 18:45
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News Code: 84590314
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Cumhurbaşkanı Reisi:

Düşmanların herhangi bir hasmane hareketi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kesin yanıtıyla karşılık görecektir

Düşmanların herhangi bir hasmane hareketi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kesin yanıtıyla karşılık görecektir

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 17. Büyük Peygamber Tatbikatının başarılı bir şekilde düzenlenmesini takdir ederek, 'Düşmanların herhangi bir düşmanca hareketi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nden kapsamlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacak ve önemli ölçüde stratetik denklemler değişecektir' dedi.

Hz. İsa'nın doğum yıldönümünü kutlayan Reisi, 'Hz. İsa, zalimlere ve hegemonlara karşı bir tahammül elçisiydi ve bu, herkesin alması gereken büyük bir derstir' diye belirtti.

Devrim Muhafızları'nın İran halkı ile bölge halklarının güvenliğini aynı anda koruma çabalarını öven Cumhurbaşkanı Reisi, bu tatbikatın İran'ın kendi çıkarları ile halkın güvenliğini sağlamak ve savunmak için keskin ve açık irade ve gücünün göstergesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, 'Düşmanların herhangi bir düşmanca hareketi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nden kapsamlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacak ve stratejik denklemleri önemli ölçüde değiştirecektir' diye ekledi.

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