Dışişleri Bakanı, Hz. İsa'nın doğum yıldönümünü kutladı

Emir Abdullahiyan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Allah'ın adı ile

Barış ve Uzlaşma Peygamberi ve şefkat ve fedakarlık bayrağı olan Hz. İsa'nın uğurlu doğum gününü ve ayrıca Noel'i özellikle asil ve vatansever Hıristiyan yurttaşlarıma tebrik ederim.

Korona salgınının yol açtığı mevcut zor zamanlarda, tüm insanlığın daha fazla dostluğa ve ilahi elçilerin nurlu ve semavi mesajlarının gerçekleşmesine ihtiyacı vardır.

Herkes, İbrahimî dinlerin mensupları arasında barış ve bir arada yaşamayı, zulmün ve adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını umuyor.

Başta Hristiyanlık dinine mensup olanlar olmak üzere tüm dünya insanlarına sağlık, mutluluk ve refah dolu bir yıl diliyorum'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish