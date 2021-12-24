24 Ara 2021 18:16
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News Code: 84589205
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Emir Abdullahiyan: Büyük Peygamber Tatbikatı, İran’ın komşu ülkelere dostluk mesajını içermektedir

Emir Abdullahiyan: Büyük Peygamber Tatbikatı, İran’ın komşu ülkelere dostluk mesajını içermektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Büyük Peygamber Tatbikatının İran’ın kendini savunmasını ve düşmanlara sert yanıtı olduğunu ve komşu ve dost ülkelere dostluk mesajı içerdiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, İran’ın muktedir bir ülke olarak her zaman bölgesel barış ve istikrarın destekçisi olduğunu ve İran’ın ülkeyi savunmadaki sarsılmadaki azmini gösterdiğini ve komşularla dostlarına kardeşlik ve dostluk mesajı içerdiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, mesajının bir bölümüne İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin İran’ın tüm silahlı kuvvetlerinin gerçek anlamda iç ve dış düşmanların karşısında bir savunma siperi olduklarını söyledi.

Büyük Peygamber 17 tatbikatı Pazartesi gününden itibaren Fars Körfezi sahilleri, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan illerinde Devrim Muhafızlarının kara, deniz ve uzay hava güçlerinin katılımıyla düzenlenmektedir.

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