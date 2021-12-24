General Bageri, meslektaşlarının yeni yılını kutladı

General Bageti tebrik mesajında 25 Aralık gününün Adaletin, barış ve dostluk temsilcisi İsa Mesih as. Doğum günü ve 2022 yılını kendisi ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tebrik ettiğini söyledi.

General Bageri, yüze Allah’ın inayeti ile Hz. İsa’nın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda tüm dünyada barış güvenlik ve huzurun sağlanması temennisinde bulundu.

General Bageri, mesajında meslektaşlarının ve silahlı kuvvetlerine esenlikler temenni etti.

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2012