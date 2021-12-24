24 Ara 2021 13:53
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News Code: 84589014
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General Bageri, meslektaşlarının yeni yılını kutladı

General Bageri, meslektaşlarının yeni yılını kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, meslektaşlarının yeni yılını kutladı.

General Bageti tebrik mesajında 25 Aralık gününün Adaletin, barış ve dostluk temsilcisi İsa Mesih as. Doğum günü ve 2022 yılını kendisi ve İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tebrik ettiğini söyledi.

General Bageri, yüze Allah’ın inayeti ile Hz. İsa’nın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda tüm dünyada barış güvenlik ve huzurun sağlanması temennisinde bulundu.

General Bageri, mesajında meslektaşlarının ve silahlı kuvvetlerine esenlikler temenni etti.

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