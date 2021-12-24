24 Ara 2021 13:38
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İran Filmi, Süleymaniye Festivalinden en iyi film seçildi

İran Filmi, Süleymaniye Festivalinden en iyi film seçildi

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Rıza Fahimi, yönettiği kısa film ‘’ Sefidpuş’’ ile 5. Süleymaniye Film Festivalinde en iyi film seçildi.

Daha önce 26. Kanbera Film Festivalinde den en iyi film ödülünü kazanan ‘’ Sefidpuş’’ Rafsancan Genç Sinemacılar Derneğinin yardımları ile üretilmiştir.

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2012

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