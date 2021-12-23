23 Ara 2021 09:24
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News Code: 84587914
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Emir Abdullahiyan: Tüm dünyadaki İranlıları destekleme kanununu onyalanacaktır

Emir Abdullahiyan: Tüm dünyadaki İranlıları destekleme kanununu onyalanacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reyisi hükümetinde, dünyadaki İranlıları destekleme kanunun onaylatmak istediklerini söyledi.

Bakü’de temaslarda bulunan Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşayan İran vatandaşları ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon İranlı yaşadığını ifade eden Emir Abdullahiyan, İranlıların dünya genelinde onur kaynağı olduklarını söyledi.

İranlıların, gerçek anlamda İran’ın temsilcileri ve esas büyükelçileri olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, tüm dünyada İranlıları destek kanununu onaylatmak istediklerini belirterek, bu şekilde tüm İranlıları korkmadan İran’a dönebileceklerini ve dışişleri bakanlığının da bunu garantileyeceğini söyledi.

Baycan Bir günlük Bakü ziyaretinde Azer Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşen Emir Abdullahiyan ayrıca Karabağ Şehitlerine saygı duruşunda bulundu ve Filistin topraklarının  kurtarılarak Filistin hükümetinin kurulmasına şahit olunmasını temenni etti.

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