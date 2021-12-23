Baharvend: Viyana müzakerelerinde batılı ülkelerin medya politikası saldırgan ve gayrı dostanedir

Baharvend, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, ‘’Bu onların kendilerinden olmayan ülkelere karşı politikalarıdır. Onlarla müzakere etmediğimizde, tüm araçlarını kullanarak kendilerini görüşme ve anlaşma yanlısı gösteriyorlar, ikna için her taraftan vasıtalar gönderiyorlar fakat müzakere masasına oturulduğunda değişik isteklerde bulunuyorlar, karşı tarafa hiçbir hak tanımıyorlar ve saldırgan tutum izleyerek her müzakere eden yapıcı ve olumlu tutumundan pişman ediyorlar.’’ Dedi.

Dünya’nın bir çok tanınmış medya grubunun onlara bu insafsızca oyununda yardımcı olduğunu ifade eden Baharvend, ‘’ Onlar yanlı sözlerini o kadar çok tekrarlıyorlar ki, bizim bile eski diplomatlarımız ve politikacılarımızı kendi cephesine baskı uygulayacak kadar etkiliyorlar. ‘’ dedi.

Baharvend batılı ülkelerin bu ikili ve riya dolu oyunca beceri kazandıklarını belirterek, bu tekrarlanan oyunun gizli yönlerinin yıllarca zulüm, ekonomik ve siyasi baskı sonrası İran milleti tarafından da bilindiğini söyledi.

Baharvend bu yöntemle mücadelenin ilk başta direniş ve ikinci olarak şeffaflık olduğunu belirterek, kısa sürede bunda bir zarar ve ziyan olması durumunda bile uzun dönemde halkın birliğini ve onların devlete desteğini sağlayacağını söyledi.

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2012