Irak Dışişleri Bakanı, İran’ı ziyaret edecektir

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Elsahaf yaptığı açıklamada Hüseyin’in bir heyet başkanlığında Tahran’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Elsahaf, heyette Milli Güvenlik Müşaviri Kasım Elaraji’nin de bulunduğunu ve heyetin yarın Tahran’da İranlı bazı yetkililerle temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Elsahaf, müzakerelerde ikili ilişkilerin yanında bölgedeki son güvenlik durumu ve gelişmeler ve Viyana nükleer müzakerelerinin gündeme geleceğini ifade etti.

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