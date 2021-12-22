Astana Süreci Liderler Zirvesi, Tahran’da düzenlenecek

Rusya TAS haber ajansına açıklamada bulunan Khaji, İran, Türkiye ve Rusya’nın bir sonraki Astana Süreci Liderler Zirvesinin, Tahran’da düzenlenmesi yönünde anlaştığını ve zirvenin korona durumuna göre Şubat veya Mars ayında düzenleneceğini belirtti.

Khaji, 3 ülkenin bu hususta anlaştıklarını ve Liderler Zirvesi öncesinde de Dışişleri Bakanları toplantısının düzenleneceğini söyledi.

Khaji, Astana Süreci Toplantısının da liderler zirvesi sonrası düzenleneceğini söyledi.

17. Astana Süreci Toplantısı dün İran, Rusya, Türkiye, Suriye ve Suriyeli muhalifler grubu ile Lübnan ve Irak heyetlerinin katılımıyla düzenlendi.

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