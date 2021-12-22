22 Ara 2021 18:43
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News Code: 84587584
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Astana Süreci Liderler Zirvesi, Tahran’da düzenlenecek

Astana Süreci Liderler Zirvesi, Tahran’da düzenlenecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özel Müşaviri Ali Esğer Khaji, Astana Süreci Liderler Zirvesinin 2022 Şubat veya Mars ayında düzenleneceğini bildirdi.

Rusya TAS haber ajansına açıklamada bulunan Khaji, İran, Türkiye ve Rusya’nın bir sonraki Astana Süreci Liderler Zirvesinin, Tahran’da düzenlenmesi yönünde anlaştığını ve zirvenin korona durumuna göre Şubat veya Mars ayında düzenleneceğini belirtti.

Khaji, 3 ülkenin bu hususta anlaştıklarını ve Liderler Zirvesi öncesinde de Dışişleri Bakanları toplantısının düzenleneceğini söyledi.

Khaji, Astana Süreci Toplantısının da liderler zirvesi sonrası düzenleneceğini söyledi.

17. Astana Süreci Toplantısı dün İran, Rusya, Türkiye, Suriye ve Suriyeli muhalifler grubu ile Lübnan ve Irak heyetlerinin katılımıyla düzenlendi.

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