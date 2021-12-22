"Astana Süreci" Zirvesi Tahran'da düzenlenecek

Haci bu Rus haber ajansına verdiği demeçte, 'Gelecek yıl zirveyi düzenlemeye hazırlanıyoruz. Bu, salgının (koronavirüs) durumuna bağlıdır. Ama genel olarak zirveyi düzenleme konusunda anlaştık. Büyük ihtimalle şubat veya Martta düzenlenecek' diye konuştu.

Bu konunun Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Astana zirvesinin gündeminde yer aldığını ile getiren Haci, 'Konu 3 ülkenin nihai açıklamalarının hükümlerinden birine yansıyacak. Astana Süreci Dışişleri Bakanları toplantısı da Ocak veya Şubat başında yapılacak' dedi.

Haci, uluslararası zirvenin bir sonraki turunun zirveden sonraki birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini ve tarihinin zirvenin zamanlamasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye konulu 17. Astana Zirvesi 21 Aralık günü Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın ev sahipliğinde İran, Rusya, Türkiye, Suriye, muhalefet grupları ve Lübnan ve Irak'tan gözlemci olarak heyetlerin katılımıyla gerçekleşti.

Görüşmede, İdlib ve güneydeki durum, anayasanın yedinci oturumunun oluşturulması, Siyonist rejimin Suriye'deki saldırganlığı, ABD'nin Irak ve Suriye'den çekilmesi ve Rus heyetinin Suriye konulu Tahan ziyaretinin sonucu gibi çeşitli Suriye meseleleri ele alındı.

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