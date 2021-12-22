İranlı kadın oyuncu Pantea Behram evsiz kadınların elçisi oldu

Behram merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu arzu ve hayalle, deneyimlerimi bu merkezin kadınları ve kızlarıyla paylaşmak için elçi olarak Seray-e Goher'a geldim' dedi.

Panteha Behram, 'Diğer ülkelerde risk altındaki kız çocuklarına ne olduğunu araştırdım. Bazı ülkeler yetimhaneden ayrılma yaşını 22'ye çıkarmaya çalışıyor. Hatta çocukların çoğunu dört yıl tutuyorlar'dedi.

Uluslararası ilişkiler kurmak ve diğer ülkelerin deneyimlerini Seray-e Gohar'e getirmek istediğini açıklayan Behram, 'Ayrıca elçi olarak bir yere gidip bütçe toplamam gerekirse mutlaka giderim” dedi.