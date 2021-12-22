Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda İranlılar parladı

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan toplam 62 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda Ceren Reyhan Yıldırım altın madalyanın sahibi olurken, İranlı Atife Ahmedi gümüş madalya, yine İran'dan Füruğ Abbasi bronz madalya kazandı.

Erkeklerde İranlı Hüseyin Save Şimşeki, altın madalya kazanırken, milli sporcu Berkin Usta gümüş, yine İran'dan Nima Baha ise bronz madalya elde etti.

İkinci gün müsabakalarda ise kadınlarda Ceren Reyyan Yıldırım altın, Özlem Çarıkçıoğlu gümüş, Sıla Kara ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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