Şehit Hasan İrlu'nun cenazesi toprağa verildi

Tahran'daki Şehit Mehellati Sitesi'nde yer alan Büyük Peygamber Camisi'nden başlayan ve Ehl-i Beyt'e ağıt yakılması ile devam eden cenaze töreninde Şehit İrlu'nun cenazesi, Şehitler Mezarı'na kadar taşındı.

Şehit İrlu'nun ailesi, Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, Devrim Muhafızları Başkomutan Vekili General Ali Fedevi, Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü General Nakdi, Devrim Lideri'nin Kudüs Gücü Temsilcisi Hüccetü'l-İslam Muhammedizade, Kutsal Savunma ve Direniş komutanları ile bazı yetkililer, törene katıldı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, 21 Aralık sabahı şehit kardeşlerine ve yoldaşlarına kavuştu.

General Süleymani'nin yoldaşı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, kimyasal yaralanmalar, Yemen'in tıbbi olarak kuşatılması, korona virüsüne yaklanma ve Suudi koalisyonu tarafından İran'a dönüşünün kısıtlanması nedeniyle kötü fiziksel durum ile ülkeye getirildi, ancak kurtarılamayarak şehit düştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish