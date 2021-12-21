Baharvend: Bölgenin güvenlik ve saadet yolu Londra’dan geçmemektedir

Baharvend, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, ‘’ Bazı Arap ülkelerinin İran’ın kucağını müzakere, işbirliği ve komşuluk politikalarını göz ardı etmeleri ve Londra’da güçlü ve büyük İran aleyhine bildiri yayınlamaları üzüntü vericidir.’’ Dedi.

Baharvend, ‘’ Onlar ve İngiltere İran’dan son fırsatı kullanmalarını ve nükleer anlaşmayı ilerletmeki diğerlerinin içişlerine müdahale etmemesini, tahrip edici faaliyetlerden kaçınmasını ve buna benzer şeyler istiyorlar. İran yıllardan beri bu istekleri bu ülkeler ve bu ülkelerden istemektedir. ‘’ dedi.

Bölgede en fazla tahrip edici faaliyetlerine kim tarafından yapıldığı gerçeğinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Baharvend, ‘’ İran dostluk elini komşularına uzatmakta ve onları yapıcı görüşmelere davet etmektedir. Bu şekilde bu açık ve karşılıklı istekler diplomatik bir çerçevede yer alarak onların işbirliği ve barışçıl şekilde çözülebilecektir. ‘’ ifadesini kullandı.

Baharvend, ‘’ Görünen o ki, bazılarının güç ve politikaları sadece anlamlı işbirliğinden kaçmak ve gerçek dini dostlarında kaçmak ve genel, müphem, diplomasi dışı sözler söylemektir. ‘’ dedi.

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2012