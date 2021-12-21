General Kasım Süleymani, İslam dünyasında büyük bir kapasite yarattı

General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümünü anmak için aile üyeleri ile görüşen Reisi, 'General Süleymani, İslam ümmeti içindir ve o değerli şehidin karakteri, İslam dünyasında etkin bir kişilik olarak herkese tantılmalıdır. Şehit Süleymani'nin Devrim Lideri tarafından ekol unvanını kazanması önemli bir husustur. Gerçek şu ki, General Süleymani bir kişi değil, bir ekol olarak tüm toplumların elçisiydi' diye konuştu.

Suriye ve Irak'taki kutsal türbelerin savunulması meselesinin çarpıtılmasına izin vermememiz gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, 'Belki de birçok Müslüman İran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının sebebini bilmiyordu. Şehit Süleymani, Suriye ve Irak savaş alanlarında bulunmasaydı bölgeye ve dünyaya ne olurdu? Şehit Süleymani'nin çabaları hem yumuşak bir hareket hem de sert bir savaştı. Tekfir ve propagandaya bulaşan bazı kişilerin zehirlenmiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunları çeşitli yollarla düzeltmeye çalışıoyrdu' diye ekledi.

Ocak 2020 Cuma sabahı, General Süleymani, Bağdat havaalanında bir Amerikan helikopterinin saldırısında şehit oldu. Saldırıda Süleymani, Hizbullah'ın Irak'taki komutanı ve Irak Halk Seferberliği Haşdi Şabi Başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühandis ve bir dizi diğer Iraklı savaşçı şehit düştü. Saldırı, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın doğrudan emriyle gerçekleştirildi.

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