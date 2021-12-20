Emir Abdullahiyan uluslararası camiadan Afgan halkının geçimine ihtimam göstermeyi istedi

Emir Abdullahiyan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filipo Grendi ile yaptığı görüşmede İran’a sunulan yardımların Afgan halkına İran tarafından sunulanlar karşısında çok cüzi olduğunu söyledi.

520 bin Afgan öğrencinin İran’da tahsil gördüğünü ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’da bulunan Afgan vatandaşlarının aşılanmasının İran vatandaşları ile aynı anda yapıldığını belirterek, Afgan mülteci akımının yüksek olduğunu ve uluslararası yardımların çok az olduğunu söyledi.

Komiserya’nın Afganistan’da daha fazla faal olmasını ve bu şekilde mülteci sayısının azalmasına yardım etmesini ifade eden Emir Abdullahiyan, Avrupa ülkelerinin bu konuda paylarına düşenleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, Avrupa sınırlarında birkaç bir Afgan mülteci varlığı krize dönüşürken sürekli İran’dan yardım beklenip karşılığında sevgi dolu sözler sarf etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Grandi de İran’ın yeni mülteci Afganlara yardımlarının takdire şayan olduğunu belirterek ve İran’ın Afganlı mültecilerle ilgili faaliyetlerinin önemli ve insani olduğunu söyledi.

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2012