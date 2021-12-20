BM: İran ve BM arasında çevre konusunda başarılı işbirliği mevcuttur

Masumi, Ahvaz kentinde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada BM’nin Urumiye gölü ve İran sulak alanlarında iki başarılı tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Gelişmenin çevreyi koruyarak sağlanması gerektiğini ifade eden Masumi, İran’da geniş gelişme kapasitesi olduğunu ve bu yolda başarılı ülkelerin tecrübelerinden yararlanabileceğini söyledi.

Çevre konularına teknoloji kullanarak cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Masumi, iklim değişikliğinin dünya geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu konunun BM önceliği olduğunu söyledi.

Sulak alanların kurtarılmasının yanında 20 yıldan beri karbon gazların azaltılmasının İran’da BM ile birlikte uygulandığını ifade eden Masumi, bunun önemli getirileri olduğunu ve bu projenin sonuçlarının öneminden dolayı İran 6. Kalkınma Planında yer aldığını söyledi.

İran Çevre Kurumu ve BM Gelişme Programı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Japonya’nın mali desteği ile Urumiye gölünün kurtarılmasının yanında Fars ilinde Behtegan ve Huzistan ilinde Şadegan göletlerinin kurtarılması programları da uygulanacaktır.

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2012