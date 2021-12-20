Dehgan: Avrupalılar, KOEP’in ABD tarafından çiğnenmesini izlediler

Mohammad Dehgan, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Hans Odo Motsel ile ikili ilişkiler ve nükleer müzakerelerin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dehgan görüşmede İran ve Almanya’nın son 150 yıldaki iyi ilişkilerine ve kültürel ortaklıklarına değinerek, ‘’ İran hükümetinin bakış açısı çeşitli ülkelerle ilişkilerini geliştirmek yönündedir ve umarın Almanya ile de güçlü ilişkilerimiz devam eder. Biz Almanya’nın güçlü bir Avrupa ülkesi olarak bağımsızlığını koruyarak ABD’nin tek taraflı politikalarında etkilenmemesini ve uluslararası alanda etkili bir oyuncu olmasını istiyoruz. ‘’ dedi.

Dehgan, ‘’ İran her zaman müzakerelerden memnuniyet duymakta ve hiçbir zaman müzakere masasını terk etmemiştir. Geçmişte de KOEP’e tek taraflı bağlı kalarak uluslararası kaygıları gidermeye çalıştık, bugün de Almanya’nın yeni hükümeti ile birlikte ve Avrupalıların daha ciddi varlık göstermesi ile dengeli bir anlaşmaya varmak istiyoruz. ‘’ dedi.

KOEP’in BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşma olduğunu ifade eden Dehgan, tarihin, Avrupalıların bu anlaşma ile ilgili tutumu konusunda iyi bir yargıya sahip olmayacağını söyledi.

Dehgan, İran’ın kitlem imha silahlarına inanmadığını kendisinin Avrupa ve Almanya’nın Saddam’a verdiği kimyasal silahların kurbanı olduğunu belirterek, İran’ın hiç biz zaman nükleer silah peşinde olmadığını belirtti.

İran’ın geleceği baktığını fakat geçmişin geleceğin ışığı olduğunu ifade eden Dehgan, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlı olduğunu ve ülkenin bilimsel ilerlemesini durdurduğunu fakat karşı tarafın İran milleti aleyhinde olan zalimce ambargoların giderilmesi yönündeki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Dehgan, Avrupa’nın nükleer silahlarla ilgili çifte standardına değinerek, Avrupa’nın bölgeyi tehlikeye atan Siyonist rejimin silahları ile ilgili bir hassasiyeti olmadığını söyledi.

Almanya büyükelçisi de ülkesinin kapsayıcı bir anlaşmanın sağlanmasında kolaylaştırıcı rol ifa ettiğini söyledi.

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2012