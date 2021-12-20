Hatipzade: Son aylarda ABD ile doğrudan bir diyaloğumuz olmadı

Düzenlediği basın toplantısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'a doğrudan bir mesaj verildiği iddiasına değinen Hatipzade, 'Son aylarda doğrudan ABD ile Viyana görüşmelerine ilişkin görüşmeler olmamıştır. Enrique Mora tarafından Viyana'daki müzakerelerin başlangıcından bu yana yazılı ve yazılı olmayan bazı mesajlar alındı ​​ve cevaplar da verildi' ifadesini kullandı.

Bugün son birkaç gündür Viyana'da gerçekleşen çok yoğun bir diyaloğun ve gerçekleşen birkaç günlük dinlenmenin sonucu olan, üzerinde anlaşmaya varılan iki yeni metnin bulunduğunu ifade eden Hatipzade, 'İran'ın yorumlarının yeni metinleri önceki ekibe dahil edildi ve gelecekteki görüşmelere devam etmek için elimizde metinler var. Diğer ülkeler de ilk günden itibaren aynı yaklaşımla son günlere girselerdi, diyalog zemini olarak bu metinlere daha erken ulaşabilirdik' diye belirtti.

Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra Özgür Suriye Ordusu'na teslim edilen İranlıların durumu ve İran'ın bu konudaki faaliyetlerine değinen Hatipzade, 'Türk Dışişleri Bakanı'nın ülkeyi ziyareti sırasında gündemdeki konulardan biri de buydu. İki ülkenin sınır muhafızlarının bu konuyu takip etmesi kararlaştırıldı' diye konuştu.

Emir Abdullahiyan bu hafta sonu Bakü'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti hakkında da bilgi veren Hatipzade, 'Davet Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından zaten yapılmıştı ve bu hafta sonu Dışişleri Bakanı bu ülkeye kısa bir ziyarette bulunacak. Emir Abdullahiyan'ın Bakü ziyareti, ikili ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi alanında olacak' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Suudi dışişleri bakanları Pakistan'da bir araya geldi

Emir Abdullahiyan'ın Suudi mevkidaşı ile Pakistan'da yaptığı kısa görüşmeye dikkati çeken Hatipzade, 'İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İİT Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında kısa bir görüşme yaptı. Ayrıca Taliban yetkilisi Emir Han Muttaki ve Emir Abdullahiyan arasındaki görüşme, uluslararası zirveler sırasında normaldir' diye ekledi.

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