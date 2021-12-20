Hayvanların tedavisinde antibiyotiklere alternatif olarak İran tıbbi ürünleri

İRNA'ya konuşan Mehdi Haciyan, 'Araştırmacılar, insan sağlığındaki en büyük sorunlardan biri olan antibiyotik direncinin 2050 yılı olduğunu söylüyor.Bu nedenle, antibiyotikleri diyetimizden ve yaşam döngümüzden çıkarmak için bir adım atmalıyız' diye açkladı.

Haciyan, 'Hayvan çiftliklerinde antibiyotik kullanımlarından biri, hayvanlarda ishali önlemek ve tedavi etmektir.Ancak sığırlarda antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin olumsuz etkilerinin hayvansal ürünler yoluyla insan vücudu üzerinde dolaylı etkilerine yol açmaktadır'diye belirtti.

Haciyan, 'Araştırmacılarımız bu sorunu önlemek ve antibiyotiklerin yaşam döngüsü üzerindeki etkilerini azaltmak için antibiyotiklere bir alternatif geliştirdiler;hayvanın bağışıklık sisteminden elde edilen ve bir tür antikor olarak kabul edilen bir çözelti.Bu antikor bazlı ilaç, sığırlarda, özellikle sığırlarda ishali tedavi eder. Bu, antibiyotik kullanımının ortadan kaldırıldığı veya önemli ölçüde azaldığı anlamına gelir'ifadesini kullandı.

Haciyan, 'Bu ilacın üretimi ticarileşme aşamasına gelmiş ve bu alanda bilgiye dayalı bir şirketin kurulmasına yol açmıştır.Halihazırda bu ilaç ruhsatların bir kısmını almış olup, ruhsat süreci başladıktan sonra piyasaya girecek ve ülke hayvanlarının ilaç tedavi döngüsünde kullanılacaktır'diye ekledi.