İran'da ilk omikron vakası görüldü

"Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Başkanı Bugün Bakanlığın Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı huzurunda koronavirüsle mücadele karargahında acil toplantı yapıldı" dedi.

Bu acil toplantıda, ülkede yeni bir covid türünün gözlemlendiğini teyit ederek, tüm üyelerin yeni sağlık protokollerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

RIA Novosti'ye göre, omikron ile ilişkili dördüncü dalga, öncekilerden çok daha dik bir yörüngeye sahip.Ulusal veriler, bu dalganın ilk üç haftasında hem yeni enfeksiyon sayısında hem de test pozitiflerinde üstel bir artış olduğunu ve bunun da yüksek bulaşma oranlarına ve popülasyonda hızlı yayılmaya sahip bir varyantı gösteriyor.