19 Ara 2021 17:27
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Dışişleri Bakanlı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam dünyasının sorunlarının çözümündeki rolüne vurgu yaptı

Dışişleri Bakanlı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam dünyasının sorunlarının çözümündeki rolüne vurgu yaptı

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı görüşmede, bu örgütün Afganistan ve Filistin de dahil olmak üzere İslam dünyasındaki sorunların ve krizlerin çözülmesine yardımcı olmadaki rolünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdollahiyan, İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı Toplantısı sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya gelerek atanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca Afganistan ve Filistin de dahil olmak üzere İslam dünyasındaki sorunların ve krizlerin çözülmesine yardım etmede İİT ve örgütün Genel Sekreterinin rolünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı, komşu Afganistan'daki insani krizle ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da.

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