Çavuşoğlu: İran-Türkiye ilişkileri dostane ve ayrıcalıklıdır

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı Toplantısı sırasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İranlı yetkililere selamlarını ileten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri dostane ve ayrıcalıklı olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyaretle ilgili görüşmeler de ele alınan konular arasındaydı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Pakistan'daki İİT Dışişleri Bakanlarının 17. acil toplantısına katılmak üzere İslamabad'da. Emir Abdullahiyan şimdiye kadar Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri ile görüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish