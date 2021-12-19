İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları İslamabad'da bir araya geldi

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycanlı meslektaşı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasında artan ilişkilerden duydukları memnuniyeti ifade ederken, iki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı toplantısı sırasında zerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf, ilişkilerin artan trendinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Görüşme sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov, ülkemizin Dışişleri Bakanı'na Bakü'yü ziyaret etme davetini yineledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının, geçen ay Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki EİT toplantısı sırasında görüşmelerinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish