İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısı Pakistan'da başladı

İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının acil toplantısı, İslamabad'daki Pakistan Ulusal Meclisi salonunda başladı.

Açılış oturumu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının yaptığı konuşmayla başladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da İslam Dışişleri Bakanları toplantısında son konuşmayı yapacak. Daha önce resmi Twitter sayfasında açıklama yapan Han, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısının amacının Afganistan halkıyla dayanışmayı ifade etmek ve komşu ülkedeki insani krizin çözülmesine yardımcı olmak için kapsamlı bir fikir birliği olduğunu yazmıştı.

Açıklanan programa göre, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İran'ın üst düzey siyasi heyetine başkanlık eden ülkemizin Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan'daki son durumunu ve bölgeye ilişkin gelişmeleri anlatacak.

Bu, Emir Abdullahiyan'ın atanmasından bu yana İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Pakistan'a ilk ziyareti.

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