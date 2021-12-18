P4+1 üyesi üç Avrupa ülkesi, müzakereleri ilerletmek için ciddiyet ve kararlılık göstermelidir

Gazetecilerin P4+1 grubuna üye 3 Avrupa ülkesi diplomatlarının Viyana görüşmelerindeki heyetlerin müzakerelere geri dönüşle ilgili doğru olmayan açıklamaları ve haberlerine ilişkin sorusuna yanıt olarak, 'Bu tur görüşmelerde Batı'nın İran'ın müzakerelerin durdurulmasını talep ettiği iddiasının aksine, hem ülkenin kendisi hem de diğer P4+1 üyeleri bunun toplu bir mutabakat zamanlaması olduğunun tamamen farkındadır ve zaten Avrupalıların Noel ve Yeni Yıl tatillerini de hesaba katıyor' dedi.

Batı'nın gerçeği çarpıtmaya ve yanlış bilgi sızdırmaya ilk kez başvurmadığını ifade eden Hatipzade, 'Bu üç ülke, bu gerçekçi olmayan iddiayla başkentlerine daha önceki dönüşlerini erkenden telafi etmeye çalışmış olabilir. Oyun oynamakta ısrar edip boş yere suçlamak yerine, bu ülkeler ciddi olmalı ve müzakereleri ilerletme konusunda kararlı olmalıdır' diye ekledi.

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