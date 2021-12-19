İran, bölgede bilişsel sinirbilimi alanında lider

Uluslararası bilim kurumlarının inceleme ve değerlendirmelerine dayanarak İran, bölgedeki bilim adamları, araştırmacılar, uzmanlar ve öğrencilerin çabalarıyla sinirbilim ve bilişsel sinirbilim alanında ilk sırada yer alıyor.

İran'ın sinirbilim ve bilişsel bilimler alanında Türkiye dahil bölgedeki diğer ülkeleri geride bırakarak lider olduğunu belirten Çapatay, 'İran şu anda dünyada sinirbilim alanında dünyada 19., davranışsal sinirbilim alanında 13., hücresel ve moleküler bilimler alanında 17. ve yapay zeka ve sinirbilim alanında 12. sırada yer almaktadır' ifadesini kullandı.

Sinirbilim alanındaki en büyük bilimsel sempozyumun bu yıl 22 Aralık'ta Bilişsel Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin desteğiyle Tahran'daki sanal bir hastanede gerçekleştirileceğine işaret eden Çağatay, 'Bu konferans, araştırma işbirliğini geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor. Bu önemli bilimsel etkinlikte, temel ve klinik sinirbilim alanındaki uzmanlar ve düşünürler, sinirbilim, bilişsel sinirbilim, beyin haritalama alanlarındaki en son uzmanlık ve araştırma bulguları , hesaplamalı sinirbilimi ve nöroteknolojiyi paylaşacak' diye ekledi.

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