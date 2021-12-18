Asya Şampiyonası'nın ilk gününde İranlı karatecilerden 10 madalya

Bugün Kazakistan'ın Almatı kentinde kata ve kumite olmak üzere iki kategoride tüm yaş kategorilerinde (ergenler, gençler, umut ve yetişkinler) başlayan 2021 Asya Karate Şampiyonası'nda ülkemiz temsilcileri rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Yarışmanın ilk gününün sonunda İranlı karateciler kata klasmanında 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Kumite bölümünde ise temsilcilerimiz 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek toplamda karatecilerimiz ilk gün 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

İran milli karate takımlarının konvoyu, 2021 Asya Şampiyonası'na kararlılık ve inançla katılmıştır.

Kata ve kumitede tüm yaş kategorilerinde (ergenler, gençler, umut ve yetişkinler) 2021 Asya Karate Şampiyonası 22 Aralık'a kadar Kazakistan'ın Almatı kentinde devam edecek.

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