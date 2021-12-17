İran milli halter takımı dünya ikincisi oldu

İran erkek halter takımı bu müsabakalarda 548 puanla dünya şampiyonasında ikinci sırada yer almayı başardı.

Rusya 581 puanla şampiyonluğu kazanırken, Özbekistan da 525 puanla üçüncü oldu. İran, Rusya ve Özbekistan'dan takımlar turnuvaya 10 halterci ile katıldı.

Dünya Halter Şampiyonası 7-18 Aralık tarihleri ​​arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmaktadır. Bu yarışmaya 432 halterci (245 erkek ve 187 kadın halterci) katıldı.

İran'dan Murtaza Bieyleri, Mustafa Cevadi, Eyüp Musevi, Rıza Dehdar, Emir Hakguyi gibi halteerciler müsabakalarda yarıştı.

Kadınlar bölümünde İlham Hüseyni, Yekta Cemali ve Fatma Yusifi yarıştı. Elnaz Bacelani aldığı yaralar nedeniyle bu yarışmalara gönderilmedi.

İran kadın takımı da Taşkent turnuvasının 151 puanla 23. sırada yer aldı.

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