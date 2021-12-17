Bakıri: Anlaşmaya varma hızı, karşı tarafın iradesine bağlıdır

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının ardından İranlı gazetecilere konuşan Bakıri, 'Bu tur görüşmeler, yeni hükümetin bu şekilde kurulmasından ve yeni bir ekipin görüşmelerde görevlendirilmesinden kaynaklanıyor. Kural olarak, yeni hükümetin görüş ve tutumlarını Viyana'ya getirdik. Buna göre, İran heyetinin önceki altı turda yapılan görüşmelerle ilgili görüş, değişiklik ve önerilerini ve o zamana kadar üretilen taslakları dikkate aldık ve bu, müzakere belgelerine dahil edilere karşı tarafa sunuldu' diye belirtti.

"Özellikle, müzakereler için iki belgenin önemli olduğuna değinen Bakıri, 'İlki İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyetinin ana önceliği ve önemli gündemi olan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir belge. Elbette bu öncelik sadece bizim değil, Çin gibi bazı P4+1 üyeleri de dahil olmak üzere diğer taraflar da toplantılarda önceliklerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği doğrultusunda olduğunu açıkça belirtmişler' diye çıkladı.

Buna göre, yeni ekibin değişikliğin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin belgeye dahil edilerek karşı tarafa sunulduğu dile getiren Bakıri, 'Yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler için yeni bir çerçeve oluşturuldu. Viyana-7 görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz birkaç gün içinde - yaklaşık 20 günden az - taraflar arasında yaptırımların kaldırılması konusunda hem müzakere heyeti başkanları düzeyinde hem de çalışma grupları ve uzmanlar düzeyinde çeşitli toplantılar yapıldı. İki taraf arasında metinde yapılacak değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere çeşitli belge alışverişinde bulunuldu. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin son belgeyi bugün aldık' diye ekledi.

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