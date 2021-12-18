İran güzel hat sanatının eski ve derin bir kültürü vardır

Kültür Bakanlığı yetkilisinin mesajında şu ifadelere yer verildi:

'Bu tescillenme, İran kültür ve sanatı için nüyük mutluluk yaratmıştır. Bu çaba olmasaydı, bu kadar değerli bir dosya UNESCO'da tescil edilemezdi.

Nasıl ki Üstad Gulamhüseyin Emirhani'nin adı ve sanatı yaşayan bir insan hazinesi olarak anılıyorsa, hat sanatı da emektar ustaların, çalışkan gençlerin ve sanatçıların emekleriyle dünya çapında bu düzeye ulaşmıştır.

İyi koruma programları koleksiyonuna kayıtlı olan Geleneksel İran Hat Sanatının Korunması Ulusal Programı, bir yandan kültür yöneticilerine ve planlayıcılarına, diğer yandan hattatlara zor bir görev yüklemiştir.

Her zaman olduğu gibi İranlı sanatçılar bu sanatın dünyadaki diğer ülkeler arasında zirvede yer alması için çaba sarfediyor'.

13-18 Aralık 2021 tarihleri ​​arasında Paris - UNESCO merkezinde sanal olarak düzenlenen Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi'nin 16. toplantısında, "Geleneksel Kültürel Mirasın Korunması Ulusal Programı" çerçevesinde "İran'da Hat Sanatı" dosyası incelendi ve nihayet iyi koruma programları (örnek tedbirler) başlığı altında tescil edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish