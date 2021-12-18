Sağlık Bakanı: Omicron İran'da görülmedi

Yezd ili Hatem ilçesi kent konseyi toplantısında konuşan Aynullahi, 'Şu anda ülke nüfusunun yüzde 87'si koronaya karşı aşılanmış durumda ve bazı illerde bu oran yüzde 90'a çıkmıştır' diye belirtti.

Yezd ilinde 12 yaş üstü nüfusun yüzde 89'unun ilk dozu, yüzde 76'sının ise ikinci doz aşı yaptırdıklarını kaydeden Aynullahi, korona'nın vahim durumuna ve Omicron'un dünyadaki yaygınlığına atıfta bulunarak, 'Ülkemizde bazı şüpheli vakalar ve yapılan testler gözlemlenmesine rağmen Omicron'un gözlemlendiğine dair bir rapor yok' diye konuştu.

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, 'Virüsün hızlı yayılması ve ölüm oranının düşük olması bu virüsün bir özelliğidir ve ayrıca aşı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve dezenfektan kullanımı ile aşılanma ve hijyen uygulamaları ile korunma yollarıdır' diye ekledi.

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