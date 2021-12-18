Biyoteknoloji sektörü 1.3 milyar dolarlık döviz çıkışını engelledi

Sağlık araştırmacıları tarafından ithal edilen bazı ilaçların bilim ve teknoloji kullanılarak ülkemizde üretildiğine değinen Kanii, 'Koronanın patlak vermesi bağlamında korona aşısını bile üretmeyi başardık, bu da İran'da kalkınma ve yatırım anlamına geliyor. Bilim ve teknoloji, ülkenin geçimini ve güvenliğini garanti etti ve İran'ı bazı sağlık ekipmanlarının üreticileri listesine koydu' dedi.

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İran üretimi rahim kanseri aşısının (HPV) ülkemizde sağlık araştırmacıları tarafından geliştirilip piyasaya sürüldüğüne dikkati çeken Kanii, 'Bunlar medyada duyurulan ve dolayısıyla araştırma sonuçlarını insanlar gören ürünlerdir' diye konuştu.

Ülkede çözülemeyen plazma ürünleri üretme sorunuyla ilgili olarak Kanii, 'Plazma ürünlerini yabancı firmalara bağımlı olmadan yenilikçi bir şekilde üretmeyi başardık' ifadesini kullandı.

Ülkemizin biyoteknoloji alanındaki araştırma alanının uygun desteğiyle, biyo-yapılı ürünlerin üretimi nedeniyle ülkeye bir milyar 300 milyar doları aşkın ithalatın azaldığını kaydeden Kanii, 'Bu, son 60 yılın istatistiklerinde açıkça görülmektedir' diye ekledi.

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