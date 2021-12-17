Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı bugün düzenlenecek

Toplantı İran Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ve AB Dışişleri Başkan Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında İran Dışişleri Bakanlığı ve P4+1 Grubu Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Siyasi Direktörleri düzeyinde gerçekleştirilecek.

Bu tur müzakereler geçen Perşembe günü başladı ve heyetler, Ortak Komisyon toplantısının hemen ardından metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya çalışmaya başladı.

Metinler üzerindeki görüşmeler, çalışma gruplarıyla sınırlı kalmamış, taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer olmak üzere iki alanda farklı format ve düzeylerde çalışmaktadır.

Bu önemli diplomatik etkinlikle eş zamanlı olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Viyana satti ile saat 12'de İran ile yapılan anlaşmaya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

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