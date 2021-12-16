Dışişleri Bakanı, Batı'nın Viyana'daki inisiyatif eksikliğini eleştirdi

İran ve Çin Dışişleri Bakanları bu akşam yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Viyana nükleer görüşmeleri ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

Pekin Kış Olimpiyatları'na uygulanan diplomatik ambargoyla bağlantılı olarak ABD hükümetinin ve bazı Batılı ülkelerin davranışını kınayan Emir Abdullahiyan, bu spor etkinliğinin üst düzey sporların huzurunda iyi ve başarılı bir şekilde düzenlenmesine olan güvenini dile getirdi.

Çin hükümetinin Viyana nükleer müzakerelerindeki desteğini takdir eden Emir Abdullahiyan, müzakerelerin sürecini genel olarak iyi olarak nitelendirdi ve aynı zamanda Viyana'daki Batılı ülkelerin inisiyatif eksikliğini eleştirdi.

Batılı tarafların mantık temelinde hareket etmelerini ve İran İslam Cumhuriyeti gibi müzakerelere iyi niyet ve inisiyatifle katılmalarını umduğunu ifade eden Dışişleri Bakanımız, AUKUS Paktı (Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık arasında) gibi eylemleri, çifte standartların uygulanması yoluyla kitsel imha silahlarının yaygınlaştırılması rejiminin ciddi şekilde zayıflatılması olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, 'Bu yaklaşım muhtemelen benzer eylemleri kışkırtacaktır' diye ekledi.

İki taraf, Tahran ve Pekin arasında ikili meselelerin yanı sıra uluslararası arenada ortak endişe konusu olan konularda sürekli ve yakın istişarelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

İran-Çin ilişkileri stratejiktir

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İran Cumhurbaşkanı'na sıcak selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirdi ve Çin hükümetinin ilişkileri daha da geliştirme ve derinleştirme niyetini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarını desteklerken, başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin tek taraflılığına ve yayılmacılığına karşı diğer gelişmekte olan ülkelerle yakınlaşma ve işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Wang Yi ayrıca Dışişleri Bakanımızın Çin'e yapacağı ziyareti iki ülkenin ortak hedeflerini ilerletmek için bir fırsat olarak nitelendirdi.

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