Cumhurbaşkanı Reisi'den İran ile Macaristan arasında ortak bir komisyon kurulmasına vurgu

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto'yu kabul eden Reisi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine atıfta bulunarak, 'İran ve Macaristan, ilişkileri geliştirmek ve ekonomik alışverişleri artırmak için büyük potansiyele sahip. İki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir komisyon oluşturulması gerekiyor. İran ile Macaristan arasındaki ilişkiler kabul edilebilir düzeyde değil ve ikili işbirliği ile ilişkilerin seviyesini kabul edilebilir bir noktaya getirebiliriz' ifadesini kullandı.

Doğu Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki ilişkiyi tarihi ve önemli olarak nitelendiren Reisi, Doğu Avrupa ülkelerinin bağımsız hareket etmeleri halinde bunun siyasi ve ekonomik olarak fayda sağlayacağını söyledi.

Afganların Avrupa ülkelerine göçüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Reisi, 'İran'da yaklaşık 4 milyon Afgan mülteci var ve memnuniyetle karşılanıyorlar. Batılı ülkeler Afgan mültecilere yardım etmek için birçok söz verdi ama yardım etmedi. İran'ın Afgan mültecilere yardım etmesi, insani ve İslami bir görevdir. Afgan mültecileri İran'da kalsınlar veya İran üzerinden geçsinler fark etmez, onları destekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Macaristan arasında terör, narkotik ve organize suç alanında yürütülen işbirliğinin bölge ve dünyanın güvenliği için etkili olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, 'İran İslam Cumhuriyeti pratikte terörle mücadele ediyor, ancak bazıları terörle sadece ismen mücadele ediyor. Batı'nın ikili standartları insanların güvenini zedeliyor ve umarız İsa (as)'ın doğum arifesinde bazı Batılı ülkeler sadece Hristiyanlığa inandıklarını iddia etmekle kalmaz, aynı zamanda Hristiyan öğretilerini de takip ederler' diye ekledi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Batı ve NATO'nun Afganistan konusunda ikiyüzlü davrandığına inanıyoruz ve şimdi büyük Afgan mülteci akınından endişe duyuyoruz. İran ile Macaristan arasındaki mutabakata göre iki ülke tarafından üretilen aşılar kabul edilecek ve yarından itibaren Macarlar ve İranlılar iç aşılamadan sonra birbirlerinin ülkelerine seyahat edebilecek' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin ticari ve ekonomik ilişkilere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Siarto, 'Tahran ile Budapeşte arasındaki ilişkilerin seviyesini geliştirmek için çalışıyoruz' diye ekledi.

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