Emir Abdullahiyan'dan İran ve Macaristan arasında ikili işbirliğine vurgu

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto bugün İranlı yetkililerle görüşmek ve Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun ikinci turunu düzenlemek için Tahran'a geldi.

Siarto, Dışişleri Bakanımız Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelerek karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları görüştü.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki boyutlarını değerlendiren Emir Abdullahiyan,, bu gezinin ve bundan sonraki programların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde bir değişim kaynağı olmasını umduğunu ifade etti.

Emir Abdullahiyan, 'Ekonomik işbirliği alanında ve bu gezi sırasında iki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunun ikinci turunun düzenlenmesini göz önünde bulundurarak, her iki tarafın ekonomik ve ticari işbirliğini artırmak için mevcut kapasitelere dayalı ikili işbirliğinin gözden geçirmesi gerekiyor' diye açıkladı.

İki ülkedeki ekonomik özelleştirmeye ve özellikle vize alanında heyet değişimi önündeki engellerin kaldırılmasına vurgu yapan Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında kovid-19 aşı sertifikasının karşılıklı olarak kabul edilmesini, işadamları, öğrenciler, profesörler ve diğer sektörler de dahil olmak üzere iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşimlerin kolaylaşmasında önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ülkemizdeki varlığından ve iki ülkenin Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun ikinci toplantısının hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin karşılıklı saygıya dayalı işbirliğine bakışını vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı, Macar halkının kültüre önem verdiklerini belirterek, Macar halkının ülkemizin tarihi, kültürel ve uygarlık açısından antikliğine olan ilgi ve saygısını yineledi ve iki ülke arasında kültürel miras ve müzeler alanında işbirliği yapılmasını umduğunu ifade etti.

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