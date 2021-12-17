İran, dünya inovasyon endeksinde 60. sırada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Settari ile Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zülfigül'ün de katıldığı Tahran Uluslararası Fuarı'nda ülkenin önde gelen araştırmacı ve teknoloji uzmanlarının 22. onur töreninde konuşan Salihi, '2021'in sonunda bugüne kadar İran tarafından 73 bin 500'den fazla bilimsel makale üretildi. Dünya nüfusunun yüzde birine sahibiz ama dünya biliminin yüzde 2.19'unu üretiyoruz' diye konuştu.

Uluslararası alanda İran'a yönelik makalelerin yayınlanmasına ve tahkime yönelik yaptırım ve kısıtlamalara rağmen, makale yayınlama konusunda %35.6 ortak işbirliğinin olduğuna dikkati çeken Salihi, 'Bu alandaki sıralamada 30. sıradadan bu yıl 20. sıraya ulaştık' diye belirtti.

Son yıllarda ülke araştırmalarının büyümesine işaret eden Salihi, 'Bilim adamlarımızın bilimsel makalelerine atıflarında da önemli bir büyüme kaydettik ve dünyada 15'inci ve 16'ncı sıralara yerleştik. Ayrıca prestijli uluslararası endekslerde sıralama açısından dünyada 15. sıradayız' ifadesini kullandı.

Üniversitelerin sanayi ile faaliyetlerine de değinen Salihi, 2020 yılında üniversitelerle sanayi arasında 3 bin milyar Tümen'in üzerinde sözleşme imzalanıp gerçekleştirildiğini, 4 bin 872 öğretim üyesinin sanayi ile iletişim sürecine girdiğini söyledi.

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