UAEK kameraları, titiz teknik, güvenlik ve adli teftişlerden sonra kurulacak

Medyada çıkan çelişkili haberlere ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun güvenlik kameralarının kurulum koşullarını açıklayan Kemalvendi, 'İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında özellikle İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Grossi arasındaki son görüşmelere dayanan görüş alışverişini takiben, Kerec'teki Tesa kompleksinde bulunan UAEK kameralarının teknik, güvenlik ve yargısal yönlerini dikkatlice incelenmesi için UAEK'nin gerekli işbirliğini yapması kararlaştırıldı. Bu, sabotajcıların kameraları kullanmamasını sağlama konusundaki endişeleri gidermek içindir' diye konuştu.

Bu konuda daha önce incelemeler yapılmış olsa da genel olarak bu kameraların kurulum sırasında detaylı koruma ve güvenlik kontrollerine tabi tutulduğunu dile getiren Kemalvendi, 'Ancak olay nedeniyle daha detaylı incelemeler planlandı. Tabii ki bu kameraların dokunulmazlığı nedeniyle, UAEK'nin izni olmadan onları açmak mümkün değil. Bu amaçla, İran'a ayrıntılı teknik incelemeler için bir kamera sağlanması konusunda iki taraf arasında anlaşmaya varıldı ve bu sırada UAEK teknisyenleri, güvenlik ve emniyet uzmanlarımızın bu kameralarla ilgili teknik sorularına yanıt verecek. Son olarak dikkatli ve gerekli kontrollerin ardından UAEK kameraları yeniden kurulacaktır' ifadesini kullandı.

Kemalvendi, 'Kameralar, fotoğraf çekecek şekilde kurulacak ve fotoğraflar kameraların hafızasında saklanacak. Hafızalar dolduğunda hafıza kartları çıkartılır ve İran ile UAEK tarafından ortak şekilde mühürlenecek. Başka bir deyişle, UAEK'nin bu bilgilere hiçbir şekilde erişimi olmayacaktır' diye ekledi.

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